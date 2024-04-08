"بوريل": مهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر صدت 11 هجوماً للحوثيين

وقال "بوريل": "إن الحركة في هذه المنطقة، حيث كان يمر 13% من التجارة العالمية قبل بدء هجمات الحوثيين، انخفضت إلى النصف، وفي الوقت الحالي، فقط نصف السفن السبعين التي تستخدم قناة السويس تواصل القيام بذلك، لذا كان من الضروري التدخل".