"بوريل": مهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر صدت 11 هجوماً للحوثيين

أعلن مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم (الاثنين)، أن مهمة الاتحاد في البحر الأحمر "أسبيدس"، صدت 11 هجوما للحوثيين منذ انطلاقها منتصف فبراير (شباط) الماضي عقب هجمات على سفن تجارية.
وأوضح "بوريل" في مؤتمر صحفي، أن مهمة "أسبيدس"، رافقت 68 سفينة تجارية وصدت 11 هجوماً للحوثيين، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأضاف أن المهمة دليل واضح على استعداد وقدرة أوروبا على تعزيز الأمن الدولي وحماية الطرق البحرية والبضائع.
وقال "بوريل": "إن الحركة في هذه المنطقة، حيث كان يمر 13% من التجارة العالمية قبل بدء هجمات الحوثيين، انخفضت إلى النصف، وفي الوقت الحالي، فقط نصف السفن السبعين التي تستخدم قناة السويس تواصل القيام بذلك، لذا كان من الضروري التدخل".
من جانبه، أفاد قائد المهمة الأدميرال اليوناني فاسيليوس غريباريس في المؤتمر الصحفي نفسه، باعتراض تسع طائرات مسيّرة ومسيّرة بحرية وأربعة صواريخ بالستية.
وتشارك في مهمة "أسبيدس" أربع سفن عسكرية أوروبية و19 دولة، من بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا واليونان وبلجيكا.