تعرف على شركات الطيران التي ألغت رحلاتها بسبب التوترات الأخيرة في المنطقة

وقد علقت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا الرحلات المنتظمة من وإلى تل أبيب وأربيل وعمّان حتى اليوم الاثنين، وتواصل تعليق الرحلات إلى بيروت وطهران حتى يوم الخميس على الأقل، بينما ألغت شركة كيه.إل.إم جميع الرحلات من وإلى تل أبيب حتى غد الثلاثاء، حسب ما قال متحدث باسم الوحدة الهولندية لشركة إير فرانس كيه.إل.إم اليوم الاثنين، وأوقفت شركة إيزي جيت البريطانية أمس الأحد الرحلات من وإلى تل أبيب دون تحديد إطار زمني، فيما أعلنت شركة ويز إير أنها ألغت معظم رحلاتها من وإلى تل أبيب يوم السبت وحتى اليوم الاثنين.