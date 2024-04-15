تعرف على شركات الطيران التي ألغت رحلاتها بسبب التوترات الأخيرة في المنطقة

تسببت الهجمات التي شنّتها إيران بطائرات مسيرة وصواريخ على "إسرائيل" مساء السبت إلى تضييق الخيارات أمام شركات الطيران التي تسير رحلات بين أوروبا وآسيا.
وبحسب "سكاي نيوز عربية"، فرغم إعادة "إسرائيل" والأردن والعراق ولبنان فتح مجالاتها الجوية أمس الأحد، لا تزال بعض الخطوط متأثرة.
وقد علقت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا الرحلات المنتظمة من وإلى تل أبيب وأربيل وعمّان حتى اليوم الاثنين، وتواصل تعليق الرحلات إلى بيروت وطهران حتى يوم الخميس على الأقل، بينما ألغت شركة كيه.إل.إم جميع الرحلات من وإلى تل أبيب حتى غد الثلاثاء، حسب ما قال متحدث باسم الوحدة الهولندية لشركة إير فرانس كيه.إل.إم اليوم الاثنين، وأوقفت شركة إيزي جيت البريطانية أمس الأحد الرحلات من وإلى تل أبيب دون تحديد إطار زمني، فيما أعلنت شركة ويز إير أنها ألغت معظم رحلاتها من وإلى تل أبيب يوم السبت وحتى اليوم الاثنين.
وعلقت شركة فين إير العمليات في المجال الجوي الإيراني حتى إشعار آخر، مما قد يجعل الرحلات من الدوحة تستغرق وقتًا أطول، وقال متحدث باسم شركة الطيران الفنلندية إنها ستغير مسار رحلاتها إلى المجال الجوي المصري، مما يؤدي إلى تأخير الرحلات "بضع دقائق".
من ناحيته، قال المتحدث باسم الخطوط الجوية الاسكندنافية (ساس): إن الرحلات بين كوبنهاغن وبانكوك تحلق جزئيًا فوق المنطقة، واضطرت رحلة واحدة إلى تغيير مسارها في ليلة الأحد.
وذكرت شركة أيبيريا إكسبرس المملوكة لمجموعة الخطوط الجوية الدولية عبر منصة إكس أنها ستلغي رحلاتها إلى تل أبيب يومي الأحد والاثنين، بينما أعلنت شركة يونايتد إيرلاينز في بيان أرسلته عبر البريد الإلكتروني إلى "رويترز" أنها ألغت الرحلة المقررة أمس الأحد من مدينة نيوارك إلى تل أبيب.
وحذرت إير كندا من تأجيل وإلغاء رحلاتها لفترة طويلة من وإلى "إسرائيل"، وألغت رحلاتها إلى تل أبيب يومي الاثنين والثلاثاء، بينما قالت كانتاس الأسترالية يوم السبت إنها غيرت مسار الرحلات بين بيرث ولندن مؤقتًا.
وقد ألغت شركة طيران جنوب الصين رحلة، أمس الأحد، إلى إيران، وقالت خطوط هاينان الجوية إنها تراقب الوضع، وتقيم ما إذا كانت الرحلة القادمة إلى "إسرائيل" يمكن أن تسير بشكل طبيعي، حسب ما أفاد موقع ييكاي الصيني المختص بمتابعة قطاع الأعمال.
وذكرت صحيفة "إيكونوميك تايمز" أمس الأحد أن شركة إير إنديا قررت وقف رحلاتها إلى تل أبيب مؤقتًا، كما ألغت شركة العال الإسرائيلية 15 رحلة كانت مقررة يومي السبت والأحد.
في سياق متصل، قالت شركة الطيران الإسرائيلية الأصغر حجمًا أركياع إنها تُجري تعديلات على جدول رحلاتها بعد تأجيل الرحلات في البداية إلى أثينا وميلانو وجنيف.
كما نقلت وكالة أنباء الإمارات عن بيان لشركة فلاي دبي القول إن بعض رحلاتها تأثرت بإغلاق المجال الجوي.
بدورها، ألغت شركة الاتحاد للطيران الرحلات إلى تل أبيب وعمّان أمس الأحد، لكنها قالت إنها تعتزم تسيير رحلات ركاب وشحن مجدولة بين أبوظبي وتل أبيب وعمان وبيروت ابتداءً من اليوم الاثنين، وحذرت من أنه "ربما لا يزال هناك خطر حدوث بعض الاضطرابات غير المتوقعة" حتى اليوم الاثنين.
وقال متحدث باسم طيران الإمارات إن الشركة استأنفت رحلاتها المقررة من وإلى الأردن ولبنان والعراق ابتداءً من بعد ظهر الأحد.
أما الخطوط الجوية القطرية، فقد قالت في منشور على منصة "إكس" أمس الأحد إنها استأنفت أيضًا خدماتها إلى عمان وبيروت وبغداد.