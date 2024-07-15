استشهاد 3 فلسطينيين جرّاء قصف للاحتلال الإسرائيلي على "الشجاعية"

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في المستشفى الأهلي العربي بمدينة غزة، بأن الطواقم الطبية انتشلت ثلاثة شهداء من حي الشجاعية، إثر غارة عنيفة استهدفت تجمعاً للفلسطينيين، في أثناء تفقدهم منازلهم التي دمّرها الاحتلال الإسرائيلي، خلال العدوان المستمر، والذي أدى إلى تدمير ٨٥% من المنازل والمنشآت في حي الشجاعية، الذي يعد من أقدم أحياء مدينة غزة، كما تسبّب في نزوح أكثر من ٥٥ ألف فلسطيني.