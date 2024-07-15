استشهاد 3 فلسطينيين جرّاء قصف للاحتلال الإسرائيلي على "الشجاعية"

استُشهد ثلاثة فلسطينيين، اليوم، في قصفٍ لقوات الاحتلال الإسرائيلي على منطقة المنصورة بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية في المستشفى الأهلي العربي بمدينة غزة، بأن الطواقم الطبية انتشلت ثلاثة شهداء من حي الشجاعية، إثر غارة عنيفة استهدفت تجمعاً للفلسطينيين، في أثناء تفقدهم منازلهم التي دمّرها الاحتلال الإسرائيلي، خلال العدوان المستمر، والذي أدى إلى تدمير ٨٥% من المنازل والمنشآت في حي الشجاعية، الذي يعد من أقدم أحياء مدينة غزة، كما تسبّب في نزوح أكثر من ٥٥ ألف فلسطيني.
من جانب آخر، أعلنت بلديات غزة ودير البلح، توقف آبار المياه كافة عن العمل، بسبب نفاد الوقود بالكامل؛ ما يعني حرمان أكثر من مليون ونصف المليون نازح فلسطيني يقيمون في الخيام ومراكز الإيواء من المياه.