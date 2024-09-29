"ميقاتي": متمسكون بالحل الدبلوماسي ووقف إطلاق النار وغيرنا لا يؤمن إلا بشرعية الغاب

وقال ميقاتى عقب انتهاء اجتماع لجنة الطوارئ الوزارية: "الشكر لكل الذين احتضنوا النازحين، وهناك مليون شخص لبنانيّ تحركوا من مكان إلى مكان وقد تكون هذه أكبر عملية نزوح حصلت".