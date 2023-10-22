إسرائيل تخسر جنديًا في اشتباكات مع "حماس" داخل غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (الأحد)، مقتل أحد جنوده خلال عملية عسكرية داخل قطاع غزة، بالقرب من الحدود، فيما ذكرت حركة "حماس"، أنها اشتبكت مع قوات إسرائيلية داخل القطاع.
وأوضح متحدث باسم الجيش الإسرائيلي خلال مؤتمر صحافي، أن الجندي قُتل بصاروخ مضاد للدبابات في غزة، وأُصيب ثلاثة آخرون، بينما كان جنود إسرائيليون يعملون داخل القطاع للعثور على جثث، وجمع معلومات عن مفقودين إسرائيليين.
من جانب آخر، أفادت حركة "حماس" بأن مقاتليها اشتبكوا مع القوات الإسرائيلية داخل قطاع غزة، وأنها إحدى المناوشات الأولى بين الجانبين على الأرض داخل القطاع، منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر.
وأضافت "حماس" في بيان، أن مقاتليها دمروا جرافتين عسكريتين ودبابة في كمين، مما أجبر القوات الإسرائيلية على التراجع إلى إسرائيل من دون مركباتهم.
وبيّنت أن الجنود الإسرائيليين الذين سقطوا في كمين خان يونس خرجوا من آلياتهم، ولاذوا بالفرار شرق السياج سيرًا على الأقدام.
وهذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها الجيش الإسرائيلي أنه قام بعمليات داخل غزة منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر. ففي 13 أكتوبر، أعلن أنه نفذ غارات داخل غزة، لكنه لم يذكر وقوع اشتباكات.