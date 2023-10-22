إسرائيل تخسر جنديًا في اشتباكات مع "حماس" داخل غزة

وأوضح متحدث باسم الجيش الإسرائيلي خلال مؤتمر صحافي، أن الجندي قُتل بصاروخ مضاد للدبابات في غزة، وأُصيب ثلاثة آخرون، بينما كان جنود إسرائيليون يعملون داخل القطاع للعثور على جثث، وجمع معلومات عن مفقودين إسرائيليين.