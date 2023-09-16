تُعقد دورتها الـ78 في ظل عالم منقسم.. ما أهمية الجمعية العامة للأمم المتحدة؟

يشارك أكثرُ من 140 من قادة العالم في اجتماعات الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تنطلق الأربعاء المقبل في مقر منظمة الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية، في ظلّ عالم منقسم يواجه سلسلةً متصاعدة من الأزمات، وفي ظلّ غياب ملحوظ للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينج، ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك؛ فما أهمية الجمعية العامة للأمم المتحدة؟ ومتى أنشئت؟ وما القضايا التي تبحثها؟
أُنشِئت الجمعيةُ العامّة للأمم المتّحدة في عام 1945م، بموجب ميثاق الأمم المتحدة. وهي تضم جميع أعضاء الأمم المتحدة البالغ عددهم 193 عضوًا. وقد أَنشأت الجمعيةُ العامة عددًا من المجالس واللجان ومجالس الإدارة والفرق العاملة، وغيرها من الهيئات من أجل القيام بوظائفها. واعتمدت الجمعيةُ نظامَها الداخلي الخاص بها، وتقوم بانتخاب رئيس لها، فضلًا عن 21 نائبًا للرئيس لكل دورة.
وتُعدُّ الجمعية العامة جهاز الأمم المتحدة التمثيلي الرئيسي للتداول وصنع السياسة العامة، ومن ثمّ تحتلّ موقعًا مركزيًّا بوصفها الهيئة الرئيسية للتداول ورسم السياسات والتمثيل في الأمم المتحدة، ولكل دولة من الدول الأعضاء في الجمعية العامة صوت واحد، ويتطلّب التصويت الذي يجرى على مسائل هامة محدّدة أغلبية ثلثي الدول الأعضاء، ولكن المسائل الأخرى يُبتّ فيها بأغلبية بسيطة.
وتتيح الجمعيةُ العامة منتدى فريدًا لإجراء المناقشات المتعددة الأطراف بشأن كامل نطاق المسائل الدولية المشمولة بالميثاق، ويجوز للجمعية العامة وفقًا لميثاق الأمم المتحدة، النظر في ميزانية الأمم المتحدة والموافقة عليها، وانتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن، وتعيين الأمين العام بناء على توصية من مجلس الأمن، وتجتمع الجمعية من سبتمبر "أيلول" إلى ديسمبر "كانون الأول" من كل عام "الجزء الرئيسي"، وبعد ذلك، من يناير "كانون الثاني" إلى سبتمبر "أيلول"؛ "الجزء المستأنف"، حسب الاقتضاء، بما في ذلك إجراء مشاورات غير رسمية بشأن طائفة واسعة من المواضيع الفنية على النحو الذي يصدر به تكليف بقراراتها.
ولم تزل قضايا العنصرية والتعصب وغياب المساواة وتغير المناخ والفقر والجوع والصراع المسلح وغيرها؛ تمثل تحديات عالمية، وتتطلّب هذه التحديات اتخاذ إجراءات عالمية؛ ولذا تعدُّ الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة فرصة حاسمة لالتقاء الجميع ورسم مسار للمستقبل.