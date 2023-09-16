تُعقد دورتها الـ78 في ظل عالم منقسم.. ما أهمية الجمعية العامة للأمم المتحدة؟

وتتيح الجمعيةُ العامة منتدى فريدًا لإجراء المناقشات المتعددة الأطراف بشأن كامل نطاق المسائل الدولية المشمولة بالميثاق، ويجوز للجمعية العامة وفقًا لميثاق الأمم المتحدة، النظر في ميزانية الأمم المتحدة والموافقة عليها، وانتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن، وتعيين الأمين العام بناء على توصية من مجلس الأمن، وتجتمع الجمعية من سبتمبر "أيلول" إلى ديسمبر "كانون الأول" من كل عام "الجزء الرئيسي"، وبعد ذلك، من يناير "كانون الثاني" إلى سبتمبر "أيلول"؛ "الجزء المستأنف"، حسب الاقتضاء، بما في ذلك إجراء مشاورات غير رسمية بشأن طائفة واسعة من المواضيع الفنية على النحو الذي يصدر به تكليف بقراراتها.