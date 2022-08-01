بعد الاتفاق الروسي الأوكراني.. أول سفينة حبوب تغادر ميناء أوديسا

غادرت اليوم الإثنين الشحنة الأولى من الحبوب التي يتم تصديرها بعد اتفاق تصدير الحبوب الموقع بين روسيا وأوكرانيا من ميناء أوديسا.
وأكّدت وزارة الدفاع التركية أن أول سفينة حبوب غذائية انطلقت بالفعل من ميناء أوديسا الأوكراني.
وقالت الوزارة إن سفينة الشحن "رازوني"، التي ترفع علم سيراليون، والمحملة بالذرة، غادرت أوديسا في طريقها إلى لبنان.
وقال وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف، إن السفينة "رازوني" تحمل 26 ألف طن من الذرة وستتجه إلى لبنان، وفق سكاي نيوز عربية.
وقال كوبراكوف، في بيان منفصل أصدرته وزارته، "فتح الموانئ سيوفّر ما لا يقل عن مليار دولار إيرادات بالنقد الأجنبي للاقتصاد وفرصة للقطاع الزراعي للتخطيط لموسم الزراعة العام المقبل".
ومن المتوقع أن تصل السفينة إلى إسطنبول الثلاثاء، حيث سيتم تفتيشها قبل السماح لها بالتوجّه إلى لبنان، حسبما أفادت وزارة الدفاع التركية.
ووقعت روسيا وأوكرانيا اتفاقًا يسمح للثانية باستئناف تصدير الحبوب عبر موانئها على البحر الأسود، والذي تعطل مع اندلاع الأزمة الأوكرانية في فبراير الماضي، كما يسمح الاتفاق لروسيا بتصدير الحبوب والأسمدة.
وقال كوبراكوف إن "هناك 16 سفينة أخرى تنتظر دورها بالفعل في موانئ أوديسا".