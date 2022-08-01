بعد الاتفاق الروسي الأوكراني.. أول سفينة حبوب تغادر ميناء أوديسا

وقال وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف، إن السفينة "رازوني" تحمل 26 ألف طن من الذرة وستتجه إلى لبنان، وفق سكاي نيوز عربية.

وقال كوبراكوف، في بيان منفصل أصدرته وزارته، "فتح الموانئ سيوفّر ما لا يقل عن مليار دولار إيرادات بالنقد الأجنبي للاقتصاد وفرصة للقطاع الزراعي للتخطيط لموسم الزراعة العام المقبل".