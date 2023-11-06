مصادر: "بوتين" يقرر خوض الانتخابات الرئاسية في 2024

نقلت "رويترز" عن ستة مصادر، اليوم (الاثنين) أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرّر خوض الانتخابات الرئاسية في مارس (آذار) المقبل، وهي خطوة من شأنها أن تُبقيه في السلطة حتى عام 2030 على الأقل.