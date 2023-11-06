مصادر: "بوتين" يقرر خوض الانتخابات الرئاسية في 2024

نقلت "رويترز" عن ستة مصادر، اليوم (الاثنين) أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرّر خوض الانتخابات الرئاسية في مارس (آذار) المقبل، وهي خطوة من شأنها أن تُبقيه في السلطة حتى عام 2030 على الأقل.
وذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي لم يصدر إعلاناً أو تصريحات بشأن ترشحه لولاية رئاسية جديدة، وأن الحملة لم تعلن ذلك بعد.
وتسلَّم "بوتين" الرئاسة من بوريس يلتسن في آخِر أيام عام 1999، وبقي في السلطة بالفعل أكثر من أي حاكم آخر لروسيا منذ الزعيم الشيوعي جوزيف ستالين، وتخطّى كذلك فترة حكم ليونيد بريجنيف البالغة 18 عاماً.
وبلغ عمر "بوتين" 71 عاماً، في السابع من أكتوبر الماضي.