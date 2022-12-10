100 ألفٍ بـ76 مستشفى.. إضراب التمريض يشلّ مستشفيات بريطانيا

وأشارت الصحيفة، إلى أن أكثر من 100 ألف ممرض وممرضة يشاركون في الإضراب، في 76 مشفى، ومنظمات NHS؛ مطالبين برفع الأجور بنسبة 19%؛ الأمر الذي قوبل بالرفض من قِبَل رئيس الوزراء، ريشي سوناك، الذي وصف المطالب بـ"غير المعقولة".