100 ألفٍ بـ76 مستشفى.. إضراب التمريض يشلّ مستشفيات بريطانيا

أوقفت المستشفيات البريطانية استقبال المرضى، بسبب إضراب الممرضات؛ مما سيؤدي إلى تأجيل إجراء أكثر من 1500 عملية جراحية الأسبوع المقبل بحسب صحيفة The Daily Telegraph.
وأشارت الصحيفة، إلى أن أكثر من 100 ألف ممرض وممرضة يشاركون في الإضراب، في 76 مشفى، ومنظمات NHS؛ مطالبين برفع الأجور بنسبة 19%؛ الأمر الذي قوبل بالرفض من قِبَل رئيس الوزراء، ريشي سوناك، الذي وصف المطالب بـ"غير المعقولة".
وأضافت الصحيفة -وفق "روسيا اليوم"- أن قوائم العمليات اليوم تحتوي أسماء 7.2 ملايين بريطاني، بينهم 400 ألف ينتظرون منذ أكثر من عام، وطُلب من المستشفيات إعادة جدولة المواعيد في أقرب وقت ممكن.
وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه في ظل تعطل القطاع الصحي؛ سيتم استقبال الحالات التي تشكّل تهديدًا على حياة صاحبها فقط.
وسيبدأ إضراب طواقم الإسعاف في الـ21 من ديسمبر قبيل أعياد الميلاد.
ومن جهته أكد رئيس الوزراء سوناك، أنه سيتم استخدام الجيش لدعم الخدمات الصحية خلال موجة إضرابات القطاع العام؛ على الرغم من غضب كبار الشخصيات العسكرية.