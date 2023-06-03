"مخاوف على سلامة الآثار".. "الدعم السريع" تسيطر على المتحف القومي في الخرطوم

من ناحيتها، ذكرت روكسان تريو العضو بفريق آثار فرنسي كان يعمل في السودان، أن الفريق يتابع أوضاع المتحف عبر الأقمار الصناعية، ورصد بالفعل علامات يُحتمَل أنها تشير إلى أضرار وقعت قبل أمس، مع وجود علامات على اندلاع حريق.