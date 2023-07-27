"بوتين" لقادة الاتحاد الإفريقي: منفتحون على التعاون معكم في كافة المجالات

وقال بوتين في كلمته أمام قادة الاتحاد الإفريقي في "المنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الإفريقي" في مدينة سان بطرسبوغ أن بلاده منفتحة على التعاون مع الدول الإفريقية في كل المجالات.