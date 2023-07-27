"بوتين" لقادة الاتحاد الإفريقي: منفتحون على التعاون معكم في كافة المجالات
أكد الرئيس فلاديمير بوتين أن روسيا منفتحة على التعاون مع الدول الإفريقية في كافة المجالات.
وقال بوتين في كلمته أمام قادة الاتحاد الإفريقي في "المنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الإفريقي" في مدينة سان بطرسبوغ أن بلاده منفتحة على التعاون مع الدول الإفريقية في كل المجالات.
بدوره، أكد رئيس اتحاد جزر القمر أسوماني أزالي أن روسيا دائماً ما ساعدت إفريقيا في قضايا التحرير، وأسهمت الاستثمارات الروسية في التنمية ببلادنا.
وأضاف أزالي في كلمته بالمنتدى أن قمة روسيا-إفريقيا تعد منصة مهمة لمناقشة قضايا التعاون بين روسيا وإفريقيا، وكذلك القضايا الدولية المؤثرة.
ولفت إلى أن العالم يواجه تحديات اقتصادية وسياسية ذات أبعاد خطيرة، ولا يفهم كثيرون أهمية استخدام موارد العالم في خدمة البشرية.
وشدد أزالي على أن العالم يقف على حافة الانهيار وإفريقيا هي الضحية، فالقارة تعاني من الهجرة ومن مشاكل الأمن ونقص المواد الغذائية ومشكلات المناخ وغيرها.