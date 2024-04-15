"بوريل": الشرق الأوسط على شفا هاوية ويجب وقف التصعيد

حذر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم (الاثنين) من أن الشرق الأوسط يقف على شفا هاوية، ويجب وقف التصعيد في الصراع بين إسرائيل وإيران.
وقال "بوريل" لإذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية: "نحن على حافة الهاوية وعلينا الابتعاد عنها"، وفقاً لـ"فرانس برس".
وتوقع ردًا من إسرائيل على الهجوم الجوي غير المسبوق الذي شنته إيران، لكنه عبر عن أمله في ألا يؤدي ذلك إلى مزيد من التصعيد.
وأشار إلى أن هناك انقسامًا عميقًا داخل الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل بين متشددين يسعون إلى رد عنيف وفصيل "أكثر اعتدالاً وعقلانية".
وذكر "بوريل" أنه "من مصلحة الجميع ألا تصبح إيران قوة نووية وأن يسود السلام في الشرق الأوسط".