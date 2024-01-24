شهداء وجرحى في قصف الاحتلال على خان يونس.. الإبادة مستمرة لليوم الـ110

استشهد عشرات المواطنين، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال المتواصل على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، التي تشهد قصفًا عنيفًا منذ أيام.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر، باستشهاد ثلاثة نازحين، وإصابة اثنين آخرين، جراء استهداف الاحتلال البوابة الشمالية لمقر الجمعية في خان يونس.
وأعلنت مصادر طبية في غزة، ارتقاء 50 شهيدًا، و120 مصابًا، في قصف الاحتلال على المناطق الغربية لخان يونس، خلال الـ24 ساعة الماضية.
بدورها أعربت منظمة "أطباء بلا حدود" -وفق ما نقلته وكالة وفا للأنباء- عن قلقها على سلامة الموجودين داخل مستشفى ناصر؛ بسبب القصف المتواصل في محيطها؛ مؤكدة وجوب حمايتهم، والسماح لهم بالمغادرة إذا أرادوا، منوهة بتعذر وصول الجرحى إليه.
وتقصف آليات الاحتلال، في هذه الأثناء، محيط المسجد الكبير وسط خان يونس.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي إلى نحو 25.450 شهيدًا، و63 ألف مصاب، غالبيتهم من النساء والأطفال، وآلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات؛ حيث لا يمكن الوصول إليهم.