شهداء وجرحى في قصف الاحتلال على خان يونس.. الإبادة مستمرة لليوم الـ110

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي إلى نحو 25.450 شهيدًا، و63 ألف مصاب، غالبيتهم من النساء والأطفال، وآلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات؛ حيث لا يمكن الوصول إليهم.