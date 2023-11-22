مشهد مرعب ومؤلم.. عشرات الجثث المرصوصة في مقبرة جماعية بغزة

بقدر ما هو مرعب بقدر ما هو مؤلم.. هذا المشهد الذي يُصوِّر عشرات الجثث التي لم يتم التعرف عليها، وتستعد للدفن في مقبرة جماعية في خان يونس في غزة، فيما تنتظر الجرافة الأمر بإهالة التراب عليها.
ففي هذه الصورة التي نشرتها وكالة "رويترز" رُصت الجثث التي جرى نقلها من مستشفى الشفاء في صف واحد؛ لدفنها جماعيًّا.
ووفقًا لما نقلته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن أحد موظفي وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة، ويدعى محمد النجار، فإن نحو 110 جثث لرجال ونساء، أزهق العدوان الإسرائيلي أرواحهم، جرى دفنها في مقبرة جماعية معًا في خان يونس جنوب غزة.
وقال الموظف الفلسطيني إن الجثث التي لم يتم التعرف عليها بالاسم، ووصلت بأرقام مكتوب عليها أكياس الجثث، جرى نقلها من شمال غزة بعد أن تحلل الكثير منها عندما كانت عالقة في مستشفى الشفاء المحاصر، الذي حاصرته قوات الاحتلال في الآونة الأخيرة.
وأضاف: دُفنت الجثث في مقبرة جماعية بسبب العدد الكبير من القتلى، والخوف المستمر من القصف.
يُشار إلى أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي تجاوزت 14 ألف شهيد، إضافة إلى نحو 33 ألف جريح تقريبًا، فيما بلغ عدد المفقودين 6800 مفقود.