مشهد مرعب ومؤلم.. عشرات الجثث المرصوصة في مقبرة جماعية بغزة

وقال الموظف الفلسطيني إن الجثث التي لم يتم التعرف عليها بالاسم، ووصلت بأرقام مكتوب عليها أكياس الجثث، جرى نقلها من شمال غزة بعد أن تحلل الكثير منها عندما كانت عالقة في مستشفى الشفاء المحاصر، الذي حاصرته قوات الاحتلال في الآونة الأخيرة.