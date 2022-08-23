في إعلان رسمي.. مقتل قيادي بالحرس الثوري الإيراني خلال "مهمة" بسوريا

ولم يذكر التلفزيون -وفق "سكاي نيوز عربية"- تفاصيل إضافية بشأن مقتل "عليجاني" أو ظروفه؛ لكنه أشار إليه بمصطلح "سردار" (في إشارة إلى الضباط الكبار في الحرس)، و"مدافع حرم" (أي من المدافعين عن المراقد الشيعية)، وهي العبارة المستخدمة رسميًّا في إيران للإشارة إلى أفراد الحرس الذي يؤدون مهام في إطار النزاعيْن في سوريا والعراق.