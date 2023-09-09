تنطلق اليوم في نيودلهي.. تعرَّف على قادة مجموعة العشرين في قمة نيودلهي والمدعوين

-سنغافورة - رئيس الوزراء لي هسين لونغ.

وذلك، إضافة إلى المنظمات الدولية (الأمم المتحدة، صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، منظمة الصحة العالمية، منظمة التجارة العالمية، منظمة العمل الدولية، مجلس الاستقرار المالي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية) ورؤساء المنظمات الإقليمية (الاتحاد الإفريقي، الوكالة الأسترالية للتنمية في "نيباد" ورابطة أمم جنوب شرق آسيا)، ستدعوها الهند، بصفتها رئاسة مجموعة العشرين.