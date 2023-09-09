تنطلق اليوم في نيودلهي.. تعرَّف على قادة مجموعة العشرين في قمة نيودلهي والمدعوين

تأتي القمة الـ 18 لرؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين في نيودلهي (9 - 10 سبتمبر الحالي) تتويجاً لجميع عمليات واجتماعات مجموعة العشرين التي عُقدت على مدار العام بين الوزراء وكبار المسؤولين والمجتمعات المدنية.
وسيتم اعتماد إعلان قادة مجموعة العشرين في ختام قمة نيودلهي، الذي ينص على التزام القادة بالأولويات التي تمّت مناقشتها والاتفاق عليها خلال الاجتماعات الوزارية واجتماعات مجموعات العمل المعنية.
ووفقاً لما نشره الموقع الرسمي لقمة مجموعة العشرين في نيودلهي، فإن القادة ورؤساء الدول، والمدعوين الذين سيحضرون القمة كالتالي:
-المملكة العربية السعودية - (يرأس الوفد السعودي: رئيس مجلس الوزراء ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-).
-إندونيسيا - الرئيس جوكو ويدودو.
-الهند - رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
-ألمانيا - المستشار أولاف شولتس
-فرنسا - الرئيس إيمانويل ماكرون.
-الصين - الرئيس شي جين بينغ.
-كندا - رئيس الوزراء جاستن بيير جيمس ترودو.
-البرازيل - الرئيس لويز ايناسيو لولا دا سيلفا.
-أستراليا - رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز.
-الأرجنتين - الرئيس ألبرتو فرنانديز.
-المملكة المتحدة - رئيس الوزراء ريشي سوناك.
-تركيا - الرئيس رجب طيب أردوغان.
-جنوب إفريقيا - الرئيس سيريل رامافوزا.
-روسيا - الرئيس فلاديمير بوتين.
-جمهورية كوريا - الرئيس يون سوك يول.
-المكسيك - الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.
-اليابان - رئيس الوزراء فوميو كيشيدا.
-إيطاليا - رئيس الوزراء جورجيا ميلوني.
-الولايات المتحدة الأمريكية - الرئيس جوزيف آر بايدن جونيور.
-الاتحاد الأوروبي - رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.
-الاتحاد الأوروبي - رئيس المفوضية الأوروبية - أورسولا فون دير لاين.
-الإمارات - الرئيس الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
-إسبانيا - رئيس الوزراء بيدرو سانشيز.
-مصر - الرئيس عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي.
-بنغلاديش - رئيس الوزراء الشيخة حسينة.
-موريشيوس - رئيس الوزراء برافيند كومار جوجناوث.
-هولندا - رئيس الوزراء مارك روته.
-نيجيريا - الرئيس بولا أحمد تينوبو.
-عُمان - السلطان هيثم بن طارق.
-سنغافورة - رئيس الوزراء لي هسين لونغ.
وذلك، إضافة إلى المنظمات الدولية (الأمم المتحدة، صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، منظمة الصحة العالمية، منظمة التجارة العالمية، منظمة العمل الدولية، مجلس الاستقرار المالي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية) ورؤساء المنظمات الإقليمية (الاتحاد الإفريقي، الوكالة الأسترالية للتنمية في "نيباد" ورابطة أمم جنوب شرق آسيا)، ستدعوها الهند، بصفتها رئاسة مجموعة العشرين.