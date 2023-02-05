روسيا تواصل قصفها المكثّف.. وأوكرانيا تؤكّد صدّ هجومٍ على باخموت

وأقرّ الرئيس فولوديمير زيلينسكي؛ بأنّ الوضع "يتعقّد" على الأرض في مواجهة القوات الروسية.. وقال في رسالته اليومية: "خلال 346 يوماً من هذه الحرب، كثيراً ما قلتُ إنّ الوضع على الخطوط الأماميّة صعب. والوضع يزداد تعقيداً".