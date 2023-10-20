الأمين العام للأمم المتحدة: مصر دولة ذات سيادة وسندخل المساعدات لغزة وفق قوانينها

وأضاف في مؤتمر صحفي من أمام معبر رفح: من الضروري للغاية حل أزمة وصول المساعدات لقطاع غزة، ولا يجب معاقبة الشعب الفلسطيني مرتين، مرة خلال العدوان عليهم، والمرة الثانية من خلال منع المساعدات، مشيرًا إلى أن مصر هي العمود الأساسي لتوفير الأمل لأهالي غزة.