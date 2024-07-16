بالصور: احتجاجات مميتة في كينيا.. ماذا يحدث في البلد الإفريقي؟

وقالت المؤسسة، في بيان، "إذ نعترف بحق الكينيين في المطالبة سلميًا بدولة عادلة ومنصفة، فإننا نرفض أي عمل أو خطاب يحض على الكراهية أو يدعو إلى العنف ضد أي مؤسسة أو فرد أو مجتمع".