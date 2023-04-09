إطلاق 3 صواريخ من سوريا باتجاه إسرائيل

أفاد الجيش الإسرائيلي بأن 3 صواريخ أُطلقت مساء السبت من سوريا في اتجاه إسرائيل، وذلك بعد قصفٍ مماثلٍ من لبنان المجاور في الأيام الأخيرة، على خلفية تصاعد أعمال العنف في الشرق الأوسط.