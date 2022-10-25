موسكو تُبلِّغ واشنطن بإجراء مناورات "نووية".. و"بايدن" يُحذِّر من عواقبها

أعلن مسؤولون أمريكيون أن واشنطن تلقت إشعارًا من موسكو بشأن بدء مناورات، تتضمن إطلاق صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية، في وقت حذَّر فيه الرئيس جو بايدن موسكو من "خطأ فادح" إذا قررت استخدام سلاح نووي، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".
وتفصيلاً، ذكر مسؤول عسكري أمريكي أن هذه التدريبات التي يطلق الروس عليها اسم (الرعد النووي) تتضمن الاستخدام على نطاق واسع للقوة النووية الاستراتيجية، بما فيها إطلاق صواريخ حية.
وبحسب وسائل إعلام أمريكية فإن واشنطن كانت تترقب حدوث هذه التدريبات منذ أسابيع عدة، لكنها لم تتلقَّ الإشعار بذلك سوى قبل فترة وجيزة.
وتتزامن هذه المناورات مع تدريبات نووية، قررها حلف الناتو منذ مدة، وتحمل اسم (الظهر الثابت). وتقام هذه المناورات في بلجيكا منذ السابع عشر من أكتوبر الجاري، وتستمر حتى الثلاثين منه، بمشاركة 14 بلدًا.
فيما حذَّر جو بايدن اليوم الثلاثاء من أن استخدام روسيا سلاحًا نوويًّا سيكون "خطأ فادحًا هائلاً"، في حين تقول موسكو إن أوكرانيا تعد "قنبلة قذرة"، وهو الأمر الذي نفته كييف ودول غربية.
وحذَّر الرئيس الأمريكي من أن "روسيا سترتكب خطأ جسيمًا هائلاً إذا استخدمت سلاحًا نوويًّا تكتيكيًّا".
ومن جانبه، ذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية الجنرال باتريك رايدر أن واشنطن قلقة من "حديث القادة الروس عن الأسلحة النووية، ونراقب ذلك عن قرب". مشيرًا إلى أهمية استمرار قنوات الاتصال مع موسكو لتفادي أي "انزلاق خطير".
وقال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الاثنين إن روسيا ستواجه عواقب، سواء استخدمت ما تسمى القنبلة القذرة أو سلاحًا نوويًّا تقليديًّا.
واتهمت دول غربية روسيا اليوم بالتخطيط لاستخدام التهديد بقنبلة مُحمَّلة بمواد نووية كذريعة للتصعيد في أوكرانيا.
وأعلن مسؤول عسكري أمريكي رفيع أمس الاثنين أن الولايات المتحدة ما زالت لا تملك أي مؤشر على أن روسيا قررت استخدام أسلحة نووية أو كيميائية أو جرثومية في أوكرانيا.
وقال المسؤول طالبًا عدم كشف هويته: "ما زلنا لا نملك أي مؤشر على أن الروس قرروا استخدام أسلحة نووية". مضيفًا: "ليس هناك أي معلومة تفيد بأنهم اتخذوا قرارًا باستخدام أسلحة نووية أو جرثومية أو كيميائية في ساحة المعركة".
وكانت الولايات المتحدة قد وصفت في العام الماضي تلك التدريبات بأنها روتينية، لكن تصاعد الحديث عن احتمال لجوء روسيا إلى استخدام سلاح نووي في حرب أوكرانيا صعّد المخاوف من اللجوء الفعلي لهذا السلاح.