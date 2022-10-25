موسكو تُبلِّغ واشنطن بإجراء مناورات "نووية".. و"بايدن" يُحذِّر من عواقبها

وتتزامن هذه المناورات مع تدريبات نووية، قررها حلف الناتو منذ مدة، وتحمل اسم (الظهر الثابت). وتقام هذه المناورات في بلجيكا منذ السابع عشر من أكتوبر الجاري، وتستمر حتى الثلاثين منه، بمشاركة 14 بلدًا.