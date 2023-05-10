واشنطن تبدي تفاؤلاً حذرًا حيال المحادثات بين الجيش السوداني و"الدعم السريع"

أضافت أن هدف واشنطن من هذه المحادثات مركز جدًا على: أولاً التوصل إلى اتفاق على إعلان للمبادئ الإنسانية، ثم وقف إطلاق النار لفترة طويلة تكفي لتسهيل توصيل الخدمات، التي تشتد الحاجة إليها، على نحو ثابت.