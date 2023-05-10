واشنطن تبدي تفاؤلاً حذرًا حيال المحادثات بين الجيش السوداني و"الدعم السريع"

أبلغت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند الكونجرس، اليوم (الأربعاء) أن المفاوضين الأمريكيين المشاركين في محادثات بمدينة جدة السعودية تهدف إلى تمديد وقف إطلاق النار بين طرفي الصراع في السودان يشعرون بتفاؤل حذر، حيال المحادثات.
وفي شهادتها أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أوضحت فيكتوريا نولاند، أنها تحدثت صباح اليوم مع مسؤولين أمريكيين في المحادثات التي بدأت السبت الماضي بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفقًا لـ"رويترز".
أضافت أن هدف واشنطن من هذه المحادثات مركز جدًا على: أولاً التوصل إلى اتفاق على إعلان للمبادئ الإنسانية، ثم وقف إطلاق النار لفترة طويلة تكفي لتسهيل توصيل الخدمات، التي تشتد الحاجة إليها، على نحو ثابت.
وقال فيكتوريا نولاند: "إذا نجحت هذه المرحلة، وأنا تحدثت إلى مفاوضينا هذا الصباح وكانوا يشعرون بتفاؤل حذر، فستسمح عندئذ بمحادثات موسعة مع أطراف أخرى محلية وإقليمية ودولية من أجل وقف دائم للقتال، ومن ثم العودة إلى الحكم بقيادة مدنية مثلما يطالب الشعب السوداني منذ سنوات".