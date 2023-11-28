الصحة العالمية تحذّر من أن أعداد الوفيات جراء الأمراض في غزة قد يتجاوز عدد ضحايا القصف

وكانت الهدنة الإنسانية بين إسرائيل وحماس قد مدّدت ليومين إضافيين؛ حيث من المتوقّع أن يتم الإفراج عن المزيد من الرهائن المحتجزين لدى الحركة الإسلامية، مقابل إطلاق إسرائيل سراح أسرى في سجونها.