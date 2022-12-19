"بوتين" يبحث مع "لوكاشينكو" التعاون العسكري

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، التعاون العسكري، خلال زيارة إلى العاصمة البيلاروسية مينسك، اليوم (الاثنين).
وقال "بوتين" في تصريحات متلفزة في بداية الاجتماع: "إن الجانبين سيناقشان التعاون العسكري التقني، بما في ذلك مشاريع الصناعات الدفاعية المشتركة، رغم أنهما سيركزان بشكل أساسي على تعزيز العلاقات الاقتصادية، بما يشمل مجال الطاقة"، وفقاً لـ"بلومبرغ".
ووصف "بوتين" بيلاروسيا بـأنها حليف بالمعنى الحقيقي للكلمة.
وبث التلفزيون الروسي الرسمي مشاهد تُظهر "بوتين" وهو يهبط من الطائرة قبل أن يستقبله "لوكاشينكو" بحرارة، مع مسؤولين آخرين على مدرج المطار.