"بوتين" يبحث مع "لوكاشينكو" التعاون العسكري

وقال "بوتين" في تصريحات متلفزة في بداية الاجتماع: "إن الجانبين سيناقشان التعاون العسكري التقني، بما في ذلك مشاريع الصناعات الدفاعية المشتركة، رغم أنهما سيركزان بشكل أساسي على تعزيز العلاقات الاقتصادية، بما يشمل مجال الطاقة"، وفقاً لـ"بلومبرغ".