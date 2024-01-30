وزير الخارجية البريطاني: ندرس الاعتراف بالدولة الفلسطينية

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، في تصريح اليوم الثلاثاء، لهيئة الإذاعة البريطانية، إن بلاده تدرس الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وأضاف كاميرون: "سننظر مع حلفائنا في مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بما في ذلك في الأمم المتحدة".
وأضاف كاميرون: "ندرس الاعتراف بالدولة الفلسطينية حتى يتقدم حل الدولتين بلا رجعة".
وأشار وزير الخارجية البريطاني، إلى أنه يجب منح الفلسطينيين أفقاً سياسياً لتشجيع السلام في الشرق الأوسط.
يُذكر أن جرانت شابس، وزير الدفاع البريطاني، وصف تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي رفض فيها احتمال قيام دولة فلسطينية بأنها “مخيبة للآمال”، مؤكداً التزام المملكة المتحدة تجاه حل الدولتين.
وأثار نتنياهو جدلاً خلال مؤتمر صحفي في تل أبيب عندما بدا وكأنه يرفض فكرة إنشاء دولة فلسطينية تلتزم بحل الدولتين.
كما قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن الاتحاد الأوروبي ناقش مع شركائه العرب التحول بشكل جدي إلى مسار "حل الدولتين".
وأكد بوريل، في تصريحات له، أنه يوجد تنسيق عربي أوروبي مهم بشأن حل الدولتين.