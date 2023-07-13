الأمم المتحدة تعثر على مقبرة جماعية لـ 87 "سودانياً" غرب دارفور

وبين أن السكان المحليين اضطروا إلى التخلص من الجثث، التي كان بعضها لنساء وأطفال، في منطقة مفتوحة بالقرب من مدينة الجنينة في غرب البلاد بين يومي 20 و21 يونيو (حزيران).