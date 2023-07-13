الأمم المتحدة تعثر على مقبرة جماعية لـ 87 "سودانياً" غرب دارفور

أعلن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم (الخميس)، العثور على جثث 87 شخصًا على الأقل، من بينهم أفراد من قبيلة المساليت، دفنوا في مقبرة جماعية في ولاية غرب دارفور بالسودان.
وأوضح المكتب في بيان أن "لديه معلومات جديرة بالثقة عن مسؤولية قوات الدعم السريع عن ذلك"، وفقاً لـ"رويترز".
وبين أن السكان المحليين اضطروا إلى التخلص من الجثث، التي كان بعضها لنساء وأطفال، في منطقة مفتوحة بالقرب من مدينة الجنينة في غرب البلاد بين يومي 20 و21 يونيو (حزيران).
وأضاف أن بعض الأشخاص لقوا حتفهم متأثرين بجروح لم تُعالج خلال موجة عنف شنتها قوات الدعم السريع وجماعات متحالفة معها في الأيام التي أعقبت مقتل والي غرب دارفور خميس أبكر.
من جهتها، أعرب فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في البيان نفسه، عن إدانته بأشد العبارات قتل المدنيين والعاجزين عن القتال، كما عبر عن شعوره بالفزع من الطريقة القاسية والمهينة التي عومل بها القتلى وعائلاتهم ومجتمعاتهم.