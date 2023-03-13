فيديو.. حريق مفاجئ يتسبب في إجلاء الرئيس الصومالي من مؤتمر بمقديشو

اندلع حريق، اليوم، في خيمة داخل مطار مقديشو الدولي، بينما كان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود يتهيأ لإلقاء كلمته في مؤتمر تعليمي.
وتم نقل جميع الأشخاص إلى خارج الخيمة، وإجلاء الرئيس الصومالي وكبار المسؤولين، بينما تولت السلطات الأمنية إخماد الحريق المفاجئ.
وبعد نشوب الحريق، طلب وزير التعليم فارح شيخ عبدالقادر، أثناء البث المباشر، مغادرة الرئيس حسن شيخ محمود ونائب رئيس الوزراء صالح جامع المؤتمر.
وفور اندلاع الحريق، صعد وزير التعليم على منصة الخطاب ليعلن الحادث، ويطلب من الرئيس ونائب رئيس الوزراء مغادرة القاعة، إلى حين التغلب على الحريق.
ووفق بوابة "العين" الإماراتية كشفت لقطات عن مغادرة الرئيس حسن شيخ محمود لحظة إعلان المتحدث باسم المؤتمر تعليقه إلى حل المشكلة، ويتم قطع البث المباشر قبل إخلاء المشاركين من القاعة.
وأعلن النائب في البرلمان الصومالي محمد إبراهيم معلمو لاحقًا استئناف مؤتمر التعليم الذي تم تعليقه بسبب التماسّ الكهربائي، فيما سيلقي رئيس الصومال خطابه قريبا في وقت لاحق اليوم.