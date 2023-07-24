إحداها استهدفت "الدفاع الروسية".. أوكرانيا تشنّ غارات على موسكو والقرم

من جانبها، بيّنت وكالة "تاس" الروسية، أن "حطام إحدى الطائرتين المسيرتين سقط في كومسومولسكي بروسبكت، قرب وزارة الدفاع الروسية، بينما أصابت الأخرى مركزًا للأعمال في شارع ليخاشيفا على مقربة من أحد الشوارع الرئيسة في موسكو".