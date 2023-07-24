إحداها استهدفت "الدفاع الروسية".. أوكرانيا تشنّ غارات على موسكو والقرم

أعلنت روسيا، اليوم (الاثنين)، أنها "حيّدت" طائرتين أوكرانيتين مسيّرتين في موسكو خلال الليل، محملةً كييف المسؤولية.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنها "أحبطت محاولة من جانب نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة طائرتين مسيرتين على أهداف موجودة على أراضي مدينة موسكو، وجرى تحييد الطائرتين، وليس هناك ضحايا"، وفقاً لـ"فرانس برس".
من جانبها، بيّنت وكالة "تاس" الروسية، أن "حطام إحدى الطائرتين المسيرتين سقط في كومسومولسكي بروسبكت، قرب وزارة الدفاع الروسية، بينما أصابت الأخرى مركزًا للأعمال في شارع ليخاشيفا على مقربة من أحد الشوارع الرئيسة في موسكو".
في سياق متصل، قال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين، عبر "تلجرام": "اليوم قرابة الساعة 04:00 (01:00 بتوقيت غرينتش) تم الإبلاغ عن غارات شنتها طائرات بلا طيار على مبنيين غير سكنيين. لا يوجد دمار جسيم أو ضحايا. جميع خدمات الطوارئ تعمل في مكان الواقعة".
وأوضح "سوبيانين" أن مستودع ذخائر أصيب في الهجوم الأوكراني بالطائرات المسيرة على شبه جزيرة القرم.
من جهتها، بثت وكالة "ريا نوفوستي" للأنباء لقطات فيديو لمركز الأعمال تُظهر بعض الأضرار في الجزء العلوي من المبنى الكبير الذي تم إغلاق الطريق المؤدي إليه.