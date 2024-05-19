شهداء ومصابون في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارة على منزل شمال مخيم النصيرات- وسط قطاع غزة، كما استُشهد الصحفي الفلسطيني عبدالله النجار؛ بعد استهدافه من طائرات الاحتلال في جباليا البلد، واستُشهد وأُصيب عددٌ من الفلسطينيين إثر استهداف طائرات الاحتلال منزلاً يعود لعائلة شاهين بمدينة غزة.