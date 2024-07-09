الحوثيون: استهدفنا سفينة ببحر العرب وسفينتين أخريين بعدة صواريخ باليستية

وفي التفاصيل، كشفت شركة الشحن العملاقة ميرسك أن إحدى سفنها، وهي السفينة ميرسك سنتوسا، أبلغت عن استهدافها بجسم طائر في شمال خليج عدن في وقت مبكر الثلاثاء، وقالت ميرسك إنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات بين أفراد الطاقم أو عن وقوع أضرار في السفينة أو البضائع التي تنقلها.