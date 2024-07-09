الحوثيون: استهدفنا سفينة ببحر العرب وسفينتين أخريين بعدة صواريخ باليستية

على وقع التصعيد الحوثي المتواصل منذ أشهر في البحر الأحمر، على خلفية الحرب بقطاع غزة، أعلن الحوثيون الثلاثاء استهداف السفينة سنتوسا التابعة لشركة ميرسك في بحر العرب بعدة صواريخ باليستية بالإضافة إلى سفينتين أخريين إحداهما في خليج عدن.
وفي التفاصيل، كشفت شركة الشحن العملاقة ميرسك أن إحدى سفنها، وهي السفينة ميرسك سنتوسا، أبلغت عن استهدافها بجسم طائر في شمال خليج عدن في وقت مبكر الثلاثاء، وقالت ميرسك إنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات بين أفراد الطاقم أو عن وقوع أضرار في السفينة أو البضائع التي تنقلها.
وأفاد متحدث باسم الشركة، التي تتخذ من كوبنهاغن مقرًا، بأن السفينة ترفع علم الولايات المتحدة وتبحر لصالح شركة ميرسك لاين المحدودة التابعة لها، وفقًا للعربية نت.
وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في مذكرة إرشادية أن قبطان سفينة تجارية أبلغ عن وقوع انفجار بالقرب منها على بعد نحو 180 ميلاً بحريًا (333 كيلومترًا) شرقي نشطون باليمن، مضيفة أن السفينة وطاقمها بخير.
يُشار إلى أن الحوثيين عمدوا منذ نوفمبر الماضي إلى شن أكثر من 150 هجومًا على سفن تجارية، زعموا أنها كانت متجهة إلى إسرائيل.
وتوعدوا بتوسيع هجماتهم حتى البحر الأبيض المتوسط أيضًا، بحجة دعم قطاع غزة الذي يخضع لحرب إسرائيلية منذ السابع من أكتوبر الماضي.
ودفعت تلك الاعتداءات بالفعل الشركات التجارية إلى التحول إلى مسار أطول وأعلى تكلفة حول إفريقيا.
وأدت إلى غرق سفينة شحن تحمل اسم "روبيمار"، كانت محملة بمواد خطرة، وأصابت سفينتين أخريين بشكل كبير أيضًا. وأسفرت إحدى الهجمات عن مقتل 3 بحارة من جراء قصف صاروخي لسفينة ترو كونفيدنس، التي كانت ترفع علم بربادوس وتديرها اليونان.
وأذكت هذه الاعتداءات المخاوف من أن تؤدي الحرب بين إسرائيل وحماس إلى زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط .
ونفذت الطائرات الأمريكية عشرات الغارات على مواقع حوثية في اليمن، وتمكنت من صد العديد من الصواريخ والدرون التي أطلقت نحو سفن الشحن.