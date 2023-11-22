من المسافة صفر.. شاهد: تصاعُد ألسنة اللهب من آليات عسكرية إسرائيلية في غزة

أظهر مقطع فيديو، نشرته كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عمليات استهداف ناجحة لآليات عسكرية إسرائيلية متوغلة في محاور غزة، بعضها من المسافة صفر، إضافة إلى لقطات لاصطياد جنود إسرائيليين.
وتنوعت مشاهد تدمير الآليات العسكرية الإسرائيلية بين استهدافها عن بُعد بقذائف صاروخية، أو من مسافات قريبة للغاية.
وفي أحد المشاهد يتسلل مقاتل من مقاتلي الحركة خلف دبابة إسرائيلية من طراز "ميركافا"، تبلغ قيمتها نحو 7 ملايين دولار؛ ليزرع فيها عبوةً ناسفة من "المسافة صفر"، قبل أن تحترق بمن فيها.
فيما نشاهد في لقطات أخرى استهداف المقاتلين الآليات العسكرية عن بُعد يصل إلى نحو 20 مترًا بقذائف صاروخية، وارتفاع ألسنة اللهب منها معلنة تدميرها.
وفي مشهد آخر يهاجم مقاتلو الحركة عددًا من جنود الاحتلال، الذين كانوا يختبئون في إحدى الشقق السكنية، قبل الإجهاز عليهم تمامًا.
يُشار إلى ارتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 72 قتيلاً منذ بداية العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة يوم 27 أكتوبر الماضي، فيما وصل عدد قتلاهم إلى أكثر من 392 قتيلاً منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من الشهر نفسه.