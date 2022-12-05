المخابرات البريطانية: روسيا قللت طلعاتها الجوية في أوكرانيا بعد خسارة 60 طائرة

ورجحت أن يكون التراجع في عدد الطلعات الجوية الروسية، بسبب التهديد المستمر من جانب الدفاعات الجوية الأوكرانية، والقيود المفروضة على ساعات الطيران المتاحة للطائرات الروسية، وسوء الأحوال الجوية.