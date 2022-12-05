المخابرات البريطانية: روسيا قللت طلعاتها الجوية في أوكرانيا بعد خسارة 60 طائرة

أفادت المخابرات البريطانية، اليوم (الاثنين) بأن روسيا قللت طلعاتها الجوية في أوكرانيا بشكل كبير، بعد خسارة 60 طائرة.
ونقلت وزارة الدفاع البريطانية عن المخابرات عبر "تويتر"، أن شهر مارس (آذار) الماضي شهد ما يصل إلى 300 مهمة يومياً.
وبينت المخابرات أن القوات الجوية الروسية خسرت أكثر من 60 طائرة حتى الآن، من بينها قاذفة تكتيكية من طراز "سوخوي سو24"، ومقاتلة أرضية من طراز "سوخوي سو25"، خلال الأسبوع الماضي فقط.
ورجحت أن يكون التراجع في عدد الطلعات الجوية الروسية، بسبب التهديد المستمر من جانب الدفاعات الجوية الأوكرانية، والقيود المفروضة على ساعات الطيران المتاحة للطائرات الروسية، وسوء الأحوال الجوية.
وأشارت المخابرات إلى أن روسيا لا تزال تجري عشرات من المهام الجوية يومياً.