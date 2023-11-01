أمريكا و"إسرائيل" تبحثان مستقبل غزة بعد إنهاء حكم "حماس".. فما الخيارات المطروحة؟

بالتوازي مع الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ هجوم حركة "حماس" على المستوطنات الإسرائيلية الواقعة في محيط غزة في السابع من أكتوبر الجاري، وسعي "إسرائيل" المستميت، مدعومة بغطاء غربي، لاجتياح غزة للقضاء على "حماس"؛ تبحث أمريكا و"إسرائيل" إمكانية إحلال سلطة أخرى تُدير قطاع غزة بعد إنهاء حكم "حماس"، فما الخيارات المطروحة لتحقيق ذلك، رغم أنها ستظل مرهونةً بقدرة "إسرائيل" على هزيمة "حماس"؟
وفي مؤشر على عدم اقتصار بحث الموضوع في الأروقة السياسية، وطرحه أمام المشرعين الأمريكيين، تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال جلسة استماع للجنة المخصصات بمجلس الشيوخ، أمس، عن الخيارات المطروحة لمرحلة ما بعد "حماس"، مبينًا أن الولايات المتحدة ودول أخرى تدرس مجموعة متنوعة من البدائل المحتملة لمستقبل قطاع غزة إذا عُزِلت حركة "حماس" من حكمه.
وقال "بلينكن": "إن الوضع الراهن الذي تتولى فيه "حماس" المسؤولية في القطاع المكتظ بالسكان لا يمكن أن يستمر، لكن "إسرائيل" لا تريد إدارة غزة أيضًا، وبين هذين الوضعين توجد مجموعة متنوعة من البدائل المحتملة التي ندرسها بعناية الآن، كما تفعل دول أخرى"، مضيفًا: "إن الأمر الذي سيكون الأكثر منطقية في مرحلة ما هو وجود سلطة فلسطينية فعالة ومتجددة تتولى حكم غزة، لكن السؤال المطروح هو ما إذا كان تحقيق ذلك ممكنًا؟ لكن إذا لم نتمكن من ذلك، فهناك ترتيبات مؤقتة غير ذلك، قد تشمل عددًا من الدول الأخرى في المنطقة، وقد تشمل وكالات دولية تساعد في توفير الأمن والحكم".
وفي تقرير لها تناولت "بلومبيرغ"، مناقشات الطرفين حول مستقبل قطاع غزة بعد إنهاء حكم "حماس"، مستعرضةً 3 بدائل هي: تشكيل قوة متعددة الجنسيات، قد تضم قوات أمريكية، إذا نجح الجيش الإسرائيلي في إنهاء سيطرة "حماس" على القطاع، وإنشاء قوة حفظ سلام على غرار تلك التي تشرف على معاهدة السلام بين مصر و"إسرائيل" المبرمة عام 1979، ووضع قطاع غزة تحت إشراف مؤقت للأمم المتحدة.