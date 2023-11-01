أمريكا و"إسرائيل" تبحثان مستقبل غزة بعد إنهاء حكم "حماس".. فما الخيارات المطروحة؟

وقال "بلينكن": "إن الوضع الراهن الذي تتولى فيه "حماس" المسؤولية في القطاع المكتظ بالسكان لا يمكن أن يستمر، لكن "إسرائيل" لا تريد إدارة غزة أيضًا، وبين هذين الوضعين توجد مجموعة متنوعة من البدائل المحتملة التي ندرسها بعناية الآن، كما تفعل دول أخرى"، مضيفًا: "إن الأمر الذي سيكون الأكثر منطقية في مرحلة ما هو وجود سلطة فلسطينية فعالة ومتجددة تتولى حكم غزة، لكن السؤال المطروح هو ما إذا كان تحقيق ذلك ممكنًا؟ لكن إذا لم نتمكن من ذلك، فهناك ترتيبات مؤقتة غير ذلك، قد تشمل عددًا من الدول الأخرى في المنطقة، وقد تشمل وكالات دولية تساعد في توفير الأمن والحكم".