فيديو.. طرد وفد إسرائيلي تسلل لقمة الاتحاد الإفريقي

وكانت أعمال قمة رؤساء دول الاتحاد الإفريقي في دورته العادية 36 قد افتتحت اليوم السبت، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وتستمر على مدى يومي 18 و19 فبراير، تحت شعار "تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية".