فيديو.. طرد وفد إسرائيلي تسلل لقمة الاتحاد الإفريقي

وثّق مقطع فيديو لحظةَ طرد وفد إسرائيلي تسلل للقاعة التي يُعقد فيها مؤتمر قمة الاتحاد الإفريقي بعد ضغط من الجزائر ودولة جنوب إفريقيا.
وكانت أعمال قمة رؤساء دول الاتحاد الإفريقي في دورته العادية 36 قد افتتحت اليوم السبت، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وتستمر على مدى يومي 18 و19 فبراير، تحت شعار "تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية".
وأشارت تقارير إعلامية إلى أن مفوضية الاتحاد الإفريقي ألغت دعوةً كانت وجّهتها سابقًا إلى إسرائيل لحضور افتتاح القمة، بعد ضغوط مارستها الجزائر وجنوب إفريقيا.
يأتي ذلك فيما كشفت مصادر -وفق "روسيا اليوم"- أن مسألة سحب صفة العضو المراقب في الاتحاد الإفريقي من إسرائيل، ستكون على جدول أعمال القمة العادية.