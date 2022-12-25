مقتل 10 وإصابة نحو 60 آخرين في قصف على خيرسون عشية عيد الميلاد

وقالت السلطات إن ضربة روسية لمدينة خيرسون التي استعادتها أوكرانيا في الآونة الأخيرة أودت بحياة عشرة أشخاص على الأقل وأصابت 58 آخرين، مخلفة وراءها جثثاً ملطخة بالدماء ملقاة على الطريق، فيما وصفته كييف بالقتل العمد من أجل المتعة.