الأمم المتحدة: 200 ألف فلسطيني نزحوا من شمال غزة خلال 9 أيام

أفاد مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، اليوم (الثلاثاء) بأن نحو 200 ألف شخص نزحوا من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، منذ الخامس من نوفمبر؛ بسبب الهجمات التي تشنها "إسرائيل".
وأضاف المكتب أن أولئك الذين انتقلوا إلى الجنوب يعانون من الاكتظاظ ومحدودية الوصول إلى المأوى والغذاء والماء، مما يخلق قلقاً متزايداً، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأوضح أن مئات الآلاف من الأشخاص غير الراغبين أو غير القادرين على الانتقال إلى الجنوب، ما زالوا في الشمال.
ولفت المكتب إلى أن استهلاك المياه من مصادر غير آمنة يثير مخاوف جدية بشأن الجفاف والأمراض المنقولة بالمياه، وأنهم يكافحون من أجل تأمين الحد الأدنى من الماء والغذاء للبقاء على قيد الحياة.