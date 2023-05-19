حالة تأهب جوي في عموم أوكرانيا وعقوبات جديدة على موسكو

وفي بيانٍ سابق، الخميس، أعلن سلاح الجو الأوكراني أنه أسقط 29 صاروخ كروز من أصل ثلاثين أطلقتها روسيا في هجومٍ ليلي جديدٍ على كييف ومناطق أوكرانية أخرى، أسفر عن سقوط قتيلٍ واحدٍ على الأقل في أوديسا، في حين أكّدت موسكو "تدمير" كل أهدافها.