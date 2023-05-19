حالة تأهب جوي في عموم أوكرانيا وعقوبات جديدة على موسكو

أفادت وكالة رويترز بأن أوكرانيا أعلنت، الجمعة، حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء البلاد، وذلك بعد تحذير الجيش من هجماتٍ بطائرات مسيّرة في كييف ومناطق غرب العاصمة.
وكذلك حذّر الجيش من ضرباتٍ صاروخية محتملة في منطقتَي أوديسا وميكولايف الجنوبيتيْن.
إلى ذلك ذكرت وسائل إعلام أوكرانية وقوع انفجارات في منطقتَي فولين وريفنا غرب كييف وكريفيي ريه في مقاطعة دنيبروفسك جنوب غرب البلاد.
وفي البداية، تمّ استبعاد المناطق الغربية القصوى من التحذيرات، لكن المسؤولين قاموا في وقتٍ لاحقٍ بتمديدها لتشمل البلاد بأكملها.
وقال الجيش الأوكراني على تيليغرام، إن طائرات روسية كانت في الجو، وهناك تهديدٌ بضرباتٍ من صواريخ كينجال فرط الصوتية على جميع المناطق.
وفي بيانٍ سابق، الخميس، أعلن سلاح الجو الأوكراني أنه أسقط 29 صاروخ كروز من أصل ثلاثين أطلقتها روسيا في هجومٍ ليلي جديدٍ على كييف ومناطق أوكرانية أخرى، أسفر عن سقوط قتيلٍ واحدٍ على الأقل في أوديسا، في حين أكّدت موسكو "تدمير" كل أهدافها.
وقال مسؤولون في كييف، إن وحدات مضادة للطائرات تعمل، كما وردت أنباءٌ عن انفجاراتٍ في مدن أخرى، من بينها مدينة كريفي ريه بوسط البلاد.
وأكّد جنود أوكرانيون أن القوات الروسية تقصف خطوط الإمداد بالقرب من مدينة باخموت بشرق أوكرانيا، في محاولةٍ لوقف تقدُّم الجيش الأوكراني.
وأعلنت أوكرانيا تحقيق مكاسب جديدة على الأرض، الخميس، في القتال العنيف الدائر حول باخموت، في أحدث مكاسب تشير، على ما يبدو، إلى تحولٍ لدفة المعركة بالمنطقة بعد هجومٍ روسي دام شهوراً.