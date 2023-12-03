بعد بدء تشغيله.. هل يُحتمل أن يتسبب قمر التجسس في اندلاع حرب بين الكوريتين؟

أدى نجاح كوريا الشمالية في إطلاق "ماليغيونغ-1" إلى تأجيج التوتر بين الكوريتين، وربما يكون إطلاقه قد افتتح فصلاً أشد توتراً في تاريخ الصراع بينهما، فبمجرد إعلان كوريا الشمالية عن نجاحها في إطلاق القمر ردت كوريا الجنوبية بتعليق جزء من الاتفاق العسكري الذي أبرمته مع بيونج يانج عام 2018، بهدف خفض التوتر، مما دفع الأخيرة إلى المسارعة بتعليق الاتفاق بالكامل، معلنة "العودة عن الإجراءات العسكرية المتخذة لمنع التوترات والاشتباكات العسكرية في جميع المناطق البرية والبحرية والجوية، ونشر قوات مسلحة قوية ومعدات عسكرية متقدمة في المناطق الحدودية".