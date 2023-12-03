بعد بدء تشغيله.. هل يُحتمل أن يتسبب قمر التجسس في اندلاع حرب بين الكوريتين؟

في آخر فصول التصعيد في شبه الجزيرة الكورية، أعلنت كوريا الشمالية، اليوم (الأحد)، أن قمرها الصناعي لأغراض التجسس "ماليغيونغ-1"، الذي أطلق الشهر الماضي بدأ مهام منظمة استخبارات عسكرية، ويستهدف القمر بصفة أساسية جمع معلومات استخبارية عن المواقع الحيوية في كوريا الجنوبية وحليفتها الولايات المتحدة الأميركية، فهل يمكن أن يتسبب في اندلاع حرب بين الدولتين المتعاديتين منذ نهاية الحرب العالمية الثانية؟
أدى نجاح كوريا الشمالية في إطلاق "ماليغيونغ-1" إلى تأجيج التوتر بين الكوريتين، وربما يكون إطلاقه قد افتتح فصلاً أشد توتراً في تاريخ الصراع بينهما، فبمجرد إعلان كوريا الشمالية عن نجاحها في إطلاق القمر ردت كوريا الجنوبية بتعليق جزء من الاتفاق العسكري الذي أبرمته مع بيونج يانج عام 2018، بهدف خفض التوتر، مما دفع الأخيرة إلى المسارعة بتعليق الاتفاق بالكامل، معلنة "العودة عن الإجراءات العسكرية المتخذة لمنع التوترات والاشتباكات العسكرية في جميع المناطق البرية والبحرية والجوية، ونشر قوات مسلحة قوية ومعدات عسكرية متقدمة في المناطق الحدودية".
ومادام إطلاق قمر التجسس قد تسبب في رفع مستوى التوتر إلى هذا الحد بين سول وبيونج يانج؛ فإن من المحتمل أن يؤدي بدء عمله كمنظمة استخبارات عسكرية مستقلة، تقدم المعلومات إلى المخابرات العسكرية للجيش الكوري الجنوبي وأجهزة أمنية، إلى مفاقمة التوتر، وربما تسبب في اندلاع حرب مدمرة في شبه الجزيرة الكورية، لاسيما مع توجس كوريا الشمالية من احتمال تدميره، وتوجيهها تهديدات مباشرة إلى واشنطن وسول بأنها ستتعامل مع تدمير قمرها كإعلان حرب عليها.