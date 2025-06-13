"خامنئي" يتوعد إسرائيل بعقاب قاسٍ: لن تبقى سالمة.. ولا مكان لأنصاف الحلول في الرد

وفي موازاة ذلك، أكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، على لسان المتحدث باسمها أبو الفضل شكارجي، أن إيران سترد "حتماً" على ما وصفه بـ"الهجوم الصهيوني السافر"، مشيرًا إلى أن إسرائيل ستدفع ثمنًا باهظًا ويجب أن تنتظر "ردًا قويًا من القوات المسلحة".