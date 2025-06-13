"خامنئي" يتوعد إسرائيل بعقاب قاسٍ: لن تبقى سالمة.. ولا مكان لأنصاف الحلول في الرد

في تصعيد هو الأشد منذ بدء الهجمات الإسرائيلية، توعّد المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الجمعة، بأن إسرائيل "لن تبقى سالمة"، مؤكدًا أن طهران لن تلجأ لأنصاف الحلول في ردها على العملية العسكرية التي استهدفت منشآت حساسة داخل إيران، من بينها مواقع نووية وقلب العاصمة طهران.
وقال خامنئي في بيان بثّه التلفزيون الإيراني: "إسرائيل ستتلقى عقابًا قاسيًا، وقد خطّت لنفسها مصيرًا مريرًا ومؤلمًا… قواتنا ستترك إسرائيل عاجزة، ولن نُقصّر في الرد داخل البلاد أو خارجها".
وتابع المرشد الأعلى: "العديد من القادة والعلماء الإيرانيين استُشهدوا في هذه الجريمة، والرد سيكون على مستوى الحدث، ولن يقتصر على بيانات الشجب".
وفي موازاة ذلك، أكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، على لسان المتحدث باسمها أبو الفضل شكارجي، أن إيران سترد "حتماً" على ما وصفه بـ"الهجوم الصهيوني السافر"، مشيرًا إلى أن إسرائيل ستدفع ثمنًا باهظًا ويجب أن تنتظر "ردًا قويًا من القوات المسلحة".
وفي وقت سابق، أعلنت إسرائيل أنها نفذت ضربات دقيقة ضد أهداف نووية إيرانية لمنع طهران من تطوير أسلحة نووية، في عملية قال عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنها "لحظة حاسمة في تاريخ إسرائيل"، مضيفًا أن الهجمات شملت مصانع صواريخ وعلماء إيرانيين يعملون على إنتاج قنبلة نووية، وهي عملية ستستمر لأيام.
وأفادت تقارير إعلامية نقلتها "العربية نت" بأن انفجارات عنيفة وقعت في مناطق من بينها منشأة تخصيب اليورانيوم في نطنز، إلى جانب أهداف أخرى في طهران وهمدان ومحيطها، بينما أعلنت تل أبيب حالة الطوارئ القصوى تحسبًا لهجمات بصواريخ أو طائرات مسيّرة إيرانية.
ويرى مراقبون أن تصريحات خامنئي تُنذر برد إيراني واسع قد يُخرج المواجهة عن نطاقها التقليدي، في وقت تترقب فيه المنطقة والعالم تفاعلات خطيرة في الأيام المقبلة.