"سيئول" تُرسل مقاتلات بعد دخول طائرات أجنبية منطقة دفاعها الجوي

أعلنت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، عن إرسالها مقاتلات بعد دخول طائرات حربية صينية وروسية منطقة دفاعها الجوي.
وقال جيش كوريا الجنوبية، وفق "رويترز": إنه أمر بالإقلاع الفوري لطائرات مقاتلة، بعد دخول طائرتين حربيتين صينيتين وست طائرات حربية روسية منطقة الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية يوم الأربعاء.
وأوضحت هيئة الأركان المشتركة في سيئول؛ فإن القاذفتين الصينيتين من طراز "إتش- 6" قامتا بالدخول مرارًا والخروج من منطقة الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية قبالة السواحل الجنوبية والشمالية الشرقية ابتداء من الساعة 5:50 صباحًا (20:50 بتوقيت غرينتش الثلاثاء).
وأشارت إلى أن الطائرتين عادتا إلى المنطقة بعد ساعات من اتجاه بحر اليابان، المعروف في كوريا باسم البحر الشرقي، وانضمت إليهما الطائرات الحربية الروسية التي شملت قاذفات من طراز "تي يو- 95" ومقاتلات "سوخوي- 35".
وأضافت هيئة الأركان الكورية الجنوبية أن الطائرات لم تنتهك المجال الجوي لكوريا الجنوبية.
يشار إلى أن منطقة الدفاع الجوي تختلف عن المجال الجوي لأي دولة؛ حيث تُعد المنطقة التي قد تطلب فيها الدول من الطائرات الأجنبية اتخاذ إجراءات معينة لتحديد هويتها لمنع الاشتباكات العرضية.