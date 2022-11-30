"سيئول" تُرسل مقاتلات بعد دخول طائرات أجنبية منطقة دفاعها الجوي

وأشارت إلى أن الطائرتين عادتا إلى المنطقة بعد ساعات من اتجاه بحر اليابان، المعروف في كوريا باسم البحر الشرقي، وانضمت إليهما الطائرات الحربية الروسية التي شملت قاذفات من طراز "تي يو- 95" ومقاتلات "سوخوي- 35".