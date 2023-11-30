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"بلينكن" طالب "نتنياهو" بضرورة حماية المدنيين جنوب غزة إذا استؤنفت الحرب

أشار إلى مراعاة الاحتياجات الإنسانية
"بلينكن" طالب "نتنياهو" بضرورة حماية المدنيين جنوب غزة إذا استؤنفت الحرب

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم "الخميس"، أن وزير الخارجية "أنتوني بلينكن" أكّد لرئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" أنه من الضروري حماية المدنيين في جنوب قطاع غزة مع قرب انتهاء التهدئة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية "ماثيو ميلر" في بيان: "إن بلينكن شدد خلال اجتماعه مع نتنياهو على ضرورة مراعاة الاحتياجات الإنسانية وحماية المدنيين في جنوب القطاع قبل أي عملية عسكرية هناك"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".

وبيّن "ميلر" أن "بلينكن" حثّ إسرائيل على اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين.

أنتوني بلينكن
بنيامين نتنياهو

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