"بلينكن" طالب "نتنياهو" بضرورة حماية المدنيين جنوب غزة إذا استؤنفت الحرب

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية "ماثيو ميلر" في بيان: "إن بلينكن شدد خلال اجتماعه مع نتنياهو على ضرورة مراعاة الاحتياجات الإنسانية وحماية المدنيين في جنوب القطاع قبل أي عملية عسكرية هناك"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".