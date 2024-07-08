قصف إسرائيلي مكثف على غزة يسفر عن شهداء وجرحى

استُشهد وأُصيب العشرات من الفلسطينيين، الليلة الماضية واليوم، في قصفٍ عنيفٍ لقوات الاحتلال الإسرائيلي طال أحياء مدينة غزة كافة، بالتزامن مع اجتياح عشرات الدبابات بشكلٍ مفاجئ حي تل الهوا ومحيط الجامعات في قلب مدينة غزة، وسط قصفٍ مدفعي مكثّف أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات داخل المنازل التي تعرّضت لقصفٍ مباشر.