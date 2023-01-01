بعجز متوقع 3.3 مليار دولار.. سلطنة عُمان تصادق على "ميزانية 2023"

وكان الرقم القياسي لأسعار المنتجين في سلطنة عُمان قد ارتفع خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 36.6 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، وفق ما أشارت إليه بيانات المسح ربع السنوي للأرقام القياسية لأسعار المنتجين الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في نوفمبر، وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".