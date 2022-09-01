برصاصتين في القلب والرقبة.. الاحتلال يقتل فلسطينيَّيْن بنابلس

وأوضحت الوزارة في بيان أن الشاب سامر خالد (25 عاماً) من مخيم العين للاجئين في نابلس أصيب برصاصة في الرقبة، فيما أصيب الشاب يزن عفانة (26 عاماً) من مخيم قلنديا قرب القدس برصاصة في القلب، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية.