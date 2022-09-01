برصاصتين في القلب والرقبة.. الاحتلال يقتل فلسطينيَّيْن بنابلس

قُتِل فلسطينيان في اشتباكين منفصلين مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة اليوم (الخميس)، بحسب ما أفادت به وزارة الصحة الفلسطينية.
وأوضحت الوزارة في بيان أن الشاب سامر خالد (25 عاماً) من مخيم العين للاجئين في نابلس أصيب برصاصة في الرقبة، فيما أصيب الشاب يزن عفانة (26 عاماً) من مخيم قلنديا قرب القدس برصاصة في القلب، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية.
من جهته، ذكر جيش الاحتلال في بيان نقلته "رويترز"، أنه على علم بتقارير عن مقتل فلسطينيين اثنين خلال عمليات نفذها ليل الأربعاء في الضفة الغربية.
وينفذ جيش الاحتلال مداهمات بصورة شبه يومية في الضفة الغربية منذ بداية العام، كثيراً ما تؤدي لسقوط ضحايا من الفلسطينيين.