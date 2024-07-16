بعد تعهده بـ45 مليون دولار شهريًّا لحملة ترامب.. "الديلي ميل" ترصد أسبابًا دفعت ماسك لهذا القرار

وتقول "الديلي ميل": على عكس المليارديرات الآخرين، لم ينفق ماسك بشكل كبير على التبرعات السياسية؛ لكنه قدّم في السابق تبرعات لكل من الجمهوريين والديمقراطيين؛ حيث قدّم ماسك شخصيًّا التمويل لسياسيين من بينهم هيلاري كلينتون وباراك أوباما وماركو روبيو وجورج دبليو بوش وجون كيري.