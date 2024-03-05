القوات الغربية تشن 9 غارات على الحديدة.. و"الحوثي" يعلن استهدافه لمدمرتين أمريكيتين

أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين في اليمن، أن القوات الأمريكية والبريطانية شنت 9 غارات على محافظة الحديدة.
وفي التفاصيل، قال المتحدث باسم الحوثيين إن الجماعة قامت بتنفيذ عملية عسكرية "نوعية" استهدفت مدمرتين حربيتين أمريكيتين في البحر الأحمر، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ العملية بعدد من الصواريخ البحرية والطائرات المسيرة.
وأكدت قيادات بارزة لدى مليشيات الحوثي أنها تدرس خيارات توسيع عملياتها وتصعيدها في الأيام والساعات المقبلة، آخرهم وزير دفاع الحوثيين، مذكرين أن لديهم خيارات ومفاجآت لم تستخدم بعد، وربما قد يكون في ذلك تلويح لشن عمليات ضد القطع العسكرية لأمريكا وحلفائها.
وكانت الميليشيات قد استهدفت السفينة البريطانية روبيمار وهذه هي السفينة الأولى التي يغرقها الحوثيون في اليمن منذ أن بدؤوا عمليات استهداف السفن في البحر الأحمر، وكانت السفينة محملة بالأسمدة ويقول الخبراء إن غرقها يهدد بحدوث "كارثة بيئية"، وفقاً للعربية نت.
وقبل عشرة أيام، قالت الحكومة البريطانية إن المياه تسربت إلى السفينة وتم إنقاذ جميع أفراد طاقمها البالغ عددهم 24 فرداً.
وقالت الحكومة اليمنية في وقت سابق إن السفينة روبيمار انجرفت وتسربت إليها المياه لعدة أيام قبل أن تغرق.
ومنذ 19 نوفمبر، نفذت جماعة الحوثي المدعومة من إيران، عشرات الهجمات بالمسيرات والصواريخ على سفن تجارية في هذا الممر الملاحي المهم دولياً، زاعمة أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، وذلك دعما لقطاع غزة الذي يشهد حرباً إسرائيلية عنيفة منذ 7 أكتوبر.
ودفع ذلك القوات الأمريكية والبريطانية إلى شن ضربات مشتركة على مواقع عدة في اليمن تابعة للجماعة اليمنية منذ 12 يناير، في محاولة ردعها وحماية الملاحة البحرية.