القوات الغربية تشن 9 غارات على الحديدة.. و"الحوثي" يعلن استهدافه لمدمرتين أمريكيتين

وأكدت قيادات بارزة لدى مليشيات الحوثي أنها تدرس خيارات توسيع عملياتها وتصعيدها في الأيام والساعات المقبلة، آخرهم وزير دفاع الحوثيين، مذكرين أن لديهم خيارات ومفاجآت لم تستخدم بعد، وربما قد يكون في ذلك تلويح لشن عمليات ضد القطع العسكرية لأمريكا وحلفائها.