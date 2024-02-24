الاحتلال الإسرائيلي يعتقل "7210" فلسطينيين في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

اعتقلت قواتُ الاحتلال الإسرائيلي أكثرَ من "7210" فلسطينيين في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وأكّدت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، في تقرير لها، أن الاحتلال نكّل بمن تم اعتقالهم بعد اقتحام المنازل في القرى والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية.
وأشارت إلى أن الاحتلال يواصل لليوم الـ141 على التوالي، إخفاءَ مصير مئات الفلسطينيين الذين اعتقلهم خلال العدوان المستمرّ على قطاع غزة.
ولفتت الهيئة إلى أنّ الاحتلال اعتقل 22 فلسطينيًّا في الضفة الغربية خلال الساعات الماضية، من بينهم صحفي وأطفال وأسرى محررون.