قطارات مجانية لمواجهة أزمة التضخم وغلاء المعيشة بإسبانيا

وقد بدأت ثمار هذا القرار تتجسد على الأرض مع دخوله حيز التنفيذ، إذ ارتفعت أمس وتيرة استعمال القطار بنسبة 50% مقارنة بأول سبتمبر من سنة 2019، كما أنه تم شراء 425 ألف اشتراك مجاني على مستوى التراب الإسباني بحسب وزارة النقل.