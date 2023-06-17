رسالة تحذيرية وإسقاط طائرة مقاتلة.. "هدنة السودان المرتقبة" تُسبق باشتباكات!

يأتي ذلك وسط تجدّد المواجهات صباح السبت في الخرطوم؛ حيث سمع دويّ مضادات الطائرات الأرضية التي أطلقتها قوات الدعم السريع، محاولة إسقاط الطائرات المقاتلة التابعة للجيش السوداني الذي قصف عدة مواقع لتجمعات الدعم السريع في شمال أم درمان وبحري وجنوب الخرطوم، التي تشهد مواجهات مستمرة منذ أيام؛ مما أدّى لسقوط عشرات القتلى والجرحى؛ بحسب مصادر طبية بمستشفى بشائر المتاخم لمناطق الاشتباك.