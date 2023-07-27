"التعاون الإسلامي" تُقدم بيانات لـ"العدل الدولية" بشأن تبعات ممارسات الاحتلال الإسرائيلي

وأشارت المنظمة في هذه البيانات بالخصوص إلى أن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان التي يكفلها القانون الدولي، مؤكدة أن الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي للأرض الفلسطينية هو احتلال غير شرعي ويخالف القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويجب أن يتوقف فورًا.